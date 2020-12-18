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США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
США обвинили россиянина Сабирова в незаконном экспорте технологий
Фото: Reuters
Соединенные Штаты обвинили гражданина России Ильяса Сабирова, а также еще двух жителей Болгарии в незаконном экспорте технологий в РФ. Об этом говорится в заявлении американского Минюста, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, 48-летний Сабиров мог быть в сговоре с болгарами с целью экспорта в Россию из США продукции, требующей специальной экспортной лицензии, которая не может вывозиться без специального разрешения. Россиянин руководил копаниями «Космос Комплект» и «Совтест Комп», которые контролируют зарегистрированную в Болгарии компанию Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG), через которую велись незаконные транзакции.
Ранее в пятницу сообщалось, что США расширили санкционный список в отношении РФ. В него вошел Ильяс Сабиров и две российские компании.
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Происшествия , Минюст РФ , РИА Новости , Болгария , США
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