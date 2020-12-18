Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе 

Вероника Полынина 45 минут назад
Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе
Фото: EPA
Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Военнослужащий входил в группу разминирования. Он получил тяжелое ранение в результате подрыва взрывного устройства в районе города Шуши и впоследствии скончался.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — сообщили в Минобороны.

Родственникам погибшего сапера будет оказана вся возможная и необходимая помощь, добавили в ведомстве.
Как сообщал «Рамблер», 23 ноября международная группа специалистов, в которую входили российские миротворцы, спасатели из Нагорного Карабаха, военные из Азербайджана и представители Красного Креста, подорвались на мине в селе Мадагиз в Нагорном Карабахе. Российский офицер и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения. Погиб один азербайджанский офицер.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Комментарии 146
Происшествия , Армия , Международный комитет Красного Креста , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение