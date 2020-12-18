Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе 

Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Военнослужащий входил в группу разминирования. Он получил тяжелое ранение в результате подрыва взрывного устройства в районе города Шуши и впоследствии скончался.
«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — сообщили в Минобороны.
Родственникам погибшего сапера будет оказана вся возможная и необходимая помощь, добавили в ведомстве.
Как сообщал «Рамблер», 23 ноября международная группа специалистов, в которую входили российские миротворцы, спасатели из Нагорного Карабаха, военные из Азербайджана и представители Красного Креста, подорвались на мине в селе Мадагиз в Нагорном Карабахе. Российский офицер и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения. Погиб один азербайджанский офицер.