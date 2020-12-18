Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе 

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Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военнослужащий входил в группу разминирования. Он получил тяжелое ранение в результате подрыва взрывного устройства в районе города Шуши и впоследствии скончался.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм», — сообщили в Минобороны.

Родственникам погибшего сапера будет оказана вся возможная и необходимая помощь, добавили в ведомстве.