В Сомали произошел взрыв на стадионе перед визитом премьера

По его информации, есть жертвы, ранены два высокопоставленных военных.

Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе имени Абдуллахи Иссы с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены соответственно на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года.