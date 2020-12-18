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Москва

СМИ: в Сомали на стадионе незадолго до прибытия премьера страны произошел взрыв 

ТАСС и ещё 1 56 минут назад
В Сомали произошел взрыв на стадионе перед визитом премьера
Фото: Reuters
Мощный взрыв произошел в пятницу на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали незадолго до прибытия туда премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.
По его информации, есть жертвы, ранены два высокопоставленных военных.
Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе имени Абдуллахи Иссы с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены соответственно на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года.
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Происшествия , Мохамед Хусейн , Галькайо , Сомали
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