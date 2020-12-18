Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Леопард-людоед убил 12 человек и сбежал от снайперов в Индии 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Леопард-людоед убил 12 человек и сбежал от снайперов
Фото: Joshua J. Cotten, Unsplash.com
Леопард-людоед наводит страх на жителей окрестных деревень неподалеку от города Кармала в индийской Махараштре. Животное уже убило 12 человек, а местный департамент лесного хозяйства до сих пор не может нейтрализовать хищника.
Как сообщает индийская газета India Today, жители населенных пунктов Битаргаон, Ванги, Дхокари и Бхиварвади, в основном занимающиеся вырубкой тростника, теперь боятся отправляться в джунгли.
Зверь охотится на людей уже на протяжении месяца, он свободно перемещается по соседним районам, методично находя себе жертву раз в три дня.
Местные власти попытались выследить хищника, направив команду из 80 человек в лес. В поисках леопарда задействовали четырех собак-ищеек, а также использовали камеры в 35 местах под Кармалой, однако поиски дикой кошки провалились.
Тогда было принято решение ликвидировать леопарда-людоеда с помощью снайперов. Стрелки обнаружили зверя в середине декабря и открыли по нему огонь. Однако животное скрылось.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории СМИ обеспокоились исчезновением Елены Кориковой в Черногории Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой Гигантская стальная пластина снесла кабину: в Китае водитель чудом выжил после страшного ДТП Гигантская стальная пластина снесла кабину: в Китае водитель чудом выжил после страшного ДТП
Комментарии
Происшествия , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
СОБР штурмовал квартиру, где рецидивист удерживал женщину
00:57
СОБР штурмовал квартиру, где рецидивист удерживал женщину
Происшествия Криминал
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Приятель поменял валюту, чтобы ее украсть
00:31
Приятель поменял валюту, чтобы ее украсть
Происшествия Криминал
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение