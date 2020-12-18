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Москва

В Мордовии задержан мужчина, подозреваемый в истязании шестерых детей 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Россиянина заподозрили в истязании шести детей
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил дело об издевательствах над несовершеннолетними в Мордовии, фигурантом дела стал мужчина, в семье которого воспитывались 12 родных и приемных детей, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ региона.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ ("Истязания", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"). Одна из потерпевших сообщила следователю СК, что в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, приемным отцом в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 1996 по 2020 год шестерых детей систематически избивали, лишали пищи и сна. Как полагает следствие, ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по их воспитанию. "В семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, а среди пострадавших есть и родные дети, и усыновленные <…> мужчина задержан в качестве подозреваемого", — отмечается в сообщении.
Местонахождение двоих несовершеннолетних, усыновленных данной семьей, сейчас устанавливается, дети с сентября 2020 года находятся на территории Республики Абхазия.

"Следственными органами будет также дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района в рамках возбужденного уголовного дела по факту халатности", — уточняется в сообщении.

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Происшествия , СКР , Республика Мордовия
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