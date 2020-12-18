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Москва

Пропавшие в Саянах дети попали на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
17 декабря в подмосковных пещерах Саяны пропала группа детей. Позже они были найдены целыми и невредимыми. По предварительной информации, никто не пострадал, группа просто заблудилась.
«Все успешно вышли. Я сейчас не очень хорошо себя чувствую, перевозбужден, переживаю за детей, родителей. Мы с детьми не могли выйти ко входу нужному, хоть карты с собой и были. Я посадил детей, сказал: «Смотрите, я пойду, найду его и вернусь к вам». Оставил с одним из родителей. Они там были около часа», — пояснил Сергей Боков, организатор экскурсии по пещерам.
Происшествия , Видео , Сергей Боков
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