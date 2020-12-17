В Сьяновские пещеры закроют все входы после инцидента с детьми 

Губернатор также инициировал проверку, «как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности».

«Виновные, которые подвергли жизни опасности, должны быть наказаны», — заявил Воробьев.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных рассказал, что люди часто теряются в Сьянах из-за разветвленной системы пещер.

Как сообщал «Рамблер», группа из десяти туристов потерялась в Сьянах — подмосковных пещерах-каменоломнях протяженностью 19 км. Группа зашла в пещеры в 11 утра и перестала выходить на связь. Первым у входа в пещеры был найден инструктор группы. Он находился в шоковом состоянии и рассказал, что заблудился с детьми в каменоломнях и пошел искать выход, оставив группу со вторым сопровождающим взрослым. В поисковой операции было задействовано 39 человек. Детей нашли живыми и здоровыми — они самостоятельно вышли из пещер к спасателям.