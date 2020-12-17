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В Сьяновские пещеры закроют все входы после инцидента с детьми 

Вероника Полынина 30 минут назад
В Сьяновские пещеры закроют все входы после инцидента с детьми
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение после инцидента с заблудившимися в системе детьми. Об этом сообщает «360».
Губернатор также инициировал проверку, «как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности».

«Виновные, которые подвергли жизни опасности, должны быть наказаны», — заявил Воробьев.

Первый замначальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов сообщил ТАСС, что экскурсия в пещеры не была зарегистрирована. По его словам, существует правило регистрации подобных мероприятий в МЧС, чтобы в случае ЧП спасатели могли отреагировать. Организатор экскурсии Сергей Боков задержан для опроса.
Туристы с детьми пропали в пещерах в Московской области
Глава городского округа Домодедово Александр Двойных рассказал, что люди часто теряются в Сьянах из-за разветвленной системы пещер.
Как сообщал «Рамблер», группа из десяти туристов потерялась в Сьянах — подмосковных пещерах-каменоломнях протяженностью 19 км. Группа зашла в пещеры в 11 утра и перестала выходить на связь. Первым у входа в пещеры был найден инструктор группы. Он находился в шоковом состоянии и рассказал, что заблудился с детьми в каменоломнях и пошел искать выход, оставив группу со вторым сопровождающим взрослым. В поисковой операции было задействовано 39 человек. Детей нашли живыми и здоровыми — они самостоятельно вышли из пещер к спасателям.
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Комментарии 2
Происшествия , Александр Двойных , Андрей Воробьев , Сергей Боков , МЧС , ИТАР-ТАСС
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