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Москва

Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой 

Вечерняя Москва и ещё 4 45 минут назад
Бастрыкин лично проверит обстоятельства смерти Легкоступовой
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Об этом в четверг. 17 декабря, сообщили на сайте СК РФ.
В настоящее время продолжается проведение доследственной проверки по факту смерти Легкоступовой. Следователи проводят комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.
Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Наталья Штурм , СКР , Москва
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