Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: в Сомали на стадионе при подрыве террориста-смертника погибли 10 человек 

ТАСС и ещё 2 17 декабря 2020
В Сомали при подрыве на стадионе погибли 10 человек
Фото: Reuters
Не менее 10 человек, включая высокопоставленных военных, погибли в пятницу при взрыве на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shabelle, отмечая, что взрыв произошел незадолго до ожидавшегося прибытия на стадион премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле.
По поступившей информации, теракт был совершен смертником. Власти связывают его с исламистской группировкой "Аш-Шабаб".
В свою очередь, сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что среди погибших трое высокопоставленных военных. Это — командир подразделения элитной бригады спецназа "Данаб" в Галькайо генерал Мухтар, его заместитель генерал Маршо и командующий 21-й ударной дивизией генерал Кодже Дагари.
Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе имени Абдуллахи Иссы с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года соответственно.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
ТАСС: последние новости
У родственников генерала Милейко обнаружили иностранное гражданство У родственников генерала Милейко обнаружили иностранное гражданство В Москве неизвестные отняли у безработного рюкзак с 7 млн рублей В Москве неизвестные отняли у безработного рюкзак с 7 млн рублей В Мордовии задержан мужчина, подозреваемый в истязании шестерых детей В Мордовии задержан мужчина, подозреваемый в истязании шестерых детей
Комментарии
Происшествия , Мохамед Хусейн , Аш-Шабаб , Бразилия , Галькайо , Сомали
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение