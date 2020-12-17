В Подмосковье найден мертвым бизнесмен и политик Смирнов 

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В подмосковных Химках найден мертвым политик и бизнесмен из Уссурийска Юрий Смирнов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Тело мужчины 1948 года рождения было обнаружено в доме в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Вашутино.

По фату произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о политике и бизнесмене из Уссурийска Юрии Смирнове. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.