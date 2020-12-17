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В Подмосковье найден мертвым бизнесмен и политик Смирнов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Подмосковье найден мертвым бизнесмен и политик Смирнов
Фото: РИА НОВОСТИ
В подмосковных Химках найден мертвым политик и бизнесмен из Уссурийска Юрий Смирнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
Тело мужчины 1948 года рождения было обнаружено в доме в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Вашутино.
По фату произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о политике и бизнесмене из Уссурийска Юрии Смирнове. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.
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Происшествия , Юрий Смирнов , Московская область , Приморский Край , Уссурийск , Химки
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