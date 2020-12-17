Установлена причина отравления детей в бассейне в Башкирии

Причиной отравления детей в бассейне в башкирских Учалах стали химикаты, которые слесарь вылил в водосток при очистке канализации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Во время занятия по плаванию во дворце творчества в городе Учалы 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и два тренера почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего сразу же покинули бассейн. В дальнейшем четверо детей были доставлены в больницу для осмотра, у них диагностировали отравление парами хлора, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Учалинская межрайонная прокуратура республики Башкортостан провела проверку. Установлено, что 9 декабря слесарь учреждения проводил очистку канализации в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну", — говорится в сообщении

В Генпрокуратуре отметили, что слесарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был принят на работу без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

Прокуратура возбудила в отношении директора детского учреждения административное дело за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушение трудового законодательства. Директору внесено представление об устранении нарушений.