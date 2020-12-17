Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянка издевается над шестью приемными детьми 

Артём Кульша 47 минут назад
Россиянка издевается над шестью приемными детьми
Фото: ТАСС
Жительница Свердловской области издевается над шестью приемными детьми. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Девять лет назад жительница поселка Павда Инга удочерила ныне 16-летнюю Алину (имя изменено). С тех пор она издевается над ней и еще пятью своими приемными детьми — двумя девочками и четырьмя мальчика 5-18 лет.
Женщина заставляет детей спать на полу, укрываться куртками, плевать друг другу в рот за отказ жаловаться, недавно вылила на Алину мочу младших братьев, а старшую сестру Анастасию заперла в чулане и не выпускает на протяжении уже некоторого времени.
Некоторое время назад Алина сбежала, прошла 40 километров по дороге в ледяной дождь, была обнаружена полицейскими, рассказала им об издевательствах со стороны матери, но все равно была возвращена ей.
Недавно Алина сбежала снова. Вчера в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что действиям ее приемной матери будет дана правовая оценка по результатам проверки.
Сегодня уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что его аппарат также проводит проверку, а в пресс-службе регионального управления Следственного комитета — о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Комментарии
Происшествия , Игорь Мороков , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города в РФ
00:59
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города в РФ
Происшествия
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
01:43
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
Общество
Китай повторил прорыв СССР
00:22
Китай повторил прорыв СССР
Наука и техника
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
Армия
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
01:03
Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3
Политика
Больше видео