Россиянка издевается над шестью приемными детьми 

Девять лет назад жительница поселка Павда Инга удочерила ныне 16-летнюю Алину (имя изменено). С тех пор она издевается над ней и еще пятью своими приемными детьми — двумя девочками и четырьмя мальчика 5-18 лет.

Женщина заставляет детей спать на полу, укрываться куртками, плевать друг другу в рот за отказ жаловаться, недавно вылила на Алину мочу младших братьев, а старшую сестру Анастасию заперла в чулане и не выпускает на протяжении уже некоторого времени.

Некоторое время назад Алина сбежала, прошла 40 километров по дороге в ледяной дождь, была обнаружена полицейскими, рассказала им об издевательствах со стороны матери, но все равно была возвращена ей.

Недавно Алина сбежала снова. Вчера в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что действиям ее приемной матери будет дана правовая оценка по результатам проверки.