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Москва

Поклонская обратилась в полицию из-за преследования 

Вероника Полынина 13 минут назад
Поклонская обратилась в полицию из-за преследования
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала заявление в полицию о преследовании, сообщил портал Peopletalk со ссылкой на источники.
По информации издания, Наталья Поклонская заявила, что ее преследует группа лиц, злоумышленники собирают и распространяют информацию о ее частной жизни.
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По мнению парламентария, это могут быть представители запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор».
Поклонская заявила, что боится за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких, поскольку ранее ей уже поступали угрозы.
Депутату усилили охрану, ведется следствие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Наталья Поклонская рассказывала, что ей из Киева по почте прислали смертный приговор, вынесенный боевиками «Правого сектора». Бывшего прокурора Крыма пообещали «поймать, отвести к ближайшей стенке и расстрелять». Также депутат сообщала о том, что на нее несколько раз совершались покушения, а один раз покушались на жизнь дочери — в 2014 году в Симферополе, после проведения референдума о присоединении Крыма к России.
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Комментарии 5
Происшествия , Наталья Поклонская , Правый сектор , Госдума
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