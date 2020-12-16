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Москва

14 пациентов курской больницы умерли из-за отказа оборудования 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Пациенты больницы в Курске умерли из-за отказа оборудования
Фото: РИА Новости
В Курске скончались 14 пациентов коронавирусной больницы после отказа оборудования для подачи кислорода, сообщает телеграм-канал Mash.
Отказ оборудования в курском городском клиническом родильном доме, переоборудованном под ковидную клинику, произошел 5 ноября. 38 пациентов были экстренно переведены в другие больницы.
В течение следующих трех дней 14 пациентов умерли. В документах указано, что причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.
После проверки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
ТК Mash
В рамках расследования гибели пациентов была проведена внеплановая выездная проверка Ростехнадзора, которая выявила нарушения законодательства в части промышленной безопасности производственных объектов, касающиеся некачественного обслуживания газификатора, отсутствия пломб на манометрах с информацией о дате поверки. Кроме того, в больнице не сообщили об аварии в контролирующий орган, не предоставили отчет о причинах инцидента и сведений о работе по устранению неполадки.
Почему в больнице вас заразят коронавирусом
«Рамблер» писал, что в октябре в Городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону умерли пять пациентов с COVID-19 из-за нехватки медицинского кислорода, возникшей в результате проблем со снабжением. В медучреждении Росздравнадзором была инициирована проверка, а региональный министр здравоохранения ушла в отставку.
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Происшествия , Ростехнадзор , СКР , Росздравнадзор
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