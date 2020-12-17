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Москва

Суд над экс-губернатором Хабаровского края перенесли из-за его болезни 

ИА Regnum и ещё 2 27 минут назад
Экс-губернатор Ишаев госпитализирован
Фото: РИА Новости
Суд перенес рассмотрение дела экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента ПАО «Роснефть» Виктора Ишаева из-за госпитализации подсудимого. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Замоскворецкого районного суда Москвы, где рассматривается данное дело.

«Поступила справка, ответ на запрос, что Ишаев находится на лечении с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» с 16 декабря», — сообщила председательствующая.

В документе было указано, что из-за состояния здоровья обвиняемому «участие в судебном заседании не рекомендовано». Также в документе было сказано, что в отношении Ишаева проводится диагностика, чтобы определить дальнейшее лечение.
Следующее заседание назначено на 23 декабря в 9:00. До этого времени, по требованию гособвинителя, планируется уточнить состояние здоровья обвиняемого.
Как сообщало ИА REGNUM, Ишаев обвиняется в растрате. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.
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Комментарии 1
Происшествия , Виктор Ишаев , Роснефть , ИА REGNUM , Москва , Хабаровский Край
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