Экс-губернатор Ишаев госпитализирован

«Поступила справка, ответ на запрос, что Ишаев находится на лечении с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» с 16 декабря», — сообщила председательствующая.

В документе было указано, что из-за состояния здоровья обвиняемому «участие в судебном заседании не рекомендовано». Также в документе было сказано, что в отношении Ишаева проводится диагностика, чтобы определить дальнейшее лечение.

Следующее заседание назначено на 23 декабря в 9:00. До этого времени, по требованию гособвинителя, планируется уточнить состояние здоровья обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, Ишаев обвиняется в растрате. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему фирмой об аренде офисного помещения, которое использовалось в качестве представительства этой госкомпании в Хабаровском крае. При этом директором отделения был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря полностью признал свою вину в растрате. В то же время Ишаев признавать себя виновным отказался.