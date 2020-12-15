Вооруженный мужчина напал на охранника поликлиники Минобороны в Москве 

«В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.