Вооруженный мужчина напал на охранника поликлиники Минобороны в Москве 

В Москве мужчина напал с ножом на военнослужащего у КПП лечебно-диагностического центра Минобороны на Гоголевском бульваре, сообщает «Интерфакс».
В СК РФ рассказали, что мужчина попытался прорваться через КПП в медучреждение и ранил охранника.
Военнослужащий-охранник получил колото-резаные раны и травму правой руки.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Нападавшего задержали, его направят на психиатрическую экспертизу.
«В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Нидерландах по подозрению в нападении с ножом на родственника. По данным СМИ, нападение было совершено в июле во время ссоры на семейном празднике.