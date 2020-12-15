Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Вооруженный мужчина напал на охранника поликлиники Минобороны в Москве 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Вооруженный мужчина напал на охранника поликлиники Минобороны в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве мужчина напал с ножом на военнослужащего у КПП лечебно-диагностического центра Минобороны на Гоголевском бульваре, сообщает «Интерфакс».
В СК РФ рассказали, что мужчина попытался прорваться через КПП в медучреждение и ранил охранника.
Военнослужащий-охранник получил колото-резаные раны и травму правой руки.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Нападавшего задержали, его направят на психиатрическую экспертизу.

«В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Ранее «Рамблер» сообщал, что бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Нидерландах по подозрению в нападении с ножом на родственника. По данным СМИ, нападение было совершено в июле во время ссоры на семейном празднике.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии
Происшествия , Квинси Промес , Юлия Иванова , Спартак , СКР , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение