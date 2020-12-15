Мужчина с ножом напал на охранника поликлиники Минобороны в Москве

Мужчина напал на охранника на КПП Консультативно-диагностического центра Минобороны России в центре Москвы. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, нападавший задержан.
"Вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения на Гоголевском бульваре совершил нападение на потерпевшего, которому причинил колото-резаные ранения, — сообщила Иванова. — В настоящее время подозреваемый 1992 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия".
Для определения психического состояния здоровья мужчине назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").