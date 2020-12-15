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Москва

Сафронов отказался от сделки со следствием 

Газета.Ru 57 минут назад
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, отказался от сделки со следствием, предлагаемой в начале уголовного преследования. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов, пишет ТАСС.

«В самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием. Обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину», — сказал Павлов.

Он подчеркнул, что после этого при адвокатах обвиняемому не делали такого предложения повторно. В свою очередь, без присутствия защитника заключение сделки со следствием нарушает закон.
Доказана вина Сафронова в получении им денег от зарубежных спецслужб
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Комментарии 39
Происшествия , Видео , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , Совет Федерации , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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