Сафронов отказался от сделки со следствием 

«В самом начале уголовного преследования Сафронову в устной форме было сделано предложение о сделке со следствием. Обвиняемый его отверг и последовательно отказывался признавать вину», — сказал Павлов.

Он подчеркнул, что после этого при адвокатах обвиняемому не делали такого предложения повторно. В свою очередь, без присутствия защитника заключение сделки со следствием нарушает закон.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.