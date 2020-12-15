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Москва

Следствие по Сафронову доказало получение им денег от зарубежных спецслужб 

Газета.Ru 1 час назад
Следствие по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова располагает доказательствами того, что обвиняемый получил деньги от зарубежных спецслужб за передачу информации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях», — сказал источник.

По словам собеседника, Сафронов «видимо, осознал, что совершил преступное деяние», потому что он несколько раз говорил со следователями и родственниками о возможном досудебном соглашении.
Суд продлил арест Ивану Сафронову
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Сафронов , Роскосмос , Совет Федерации , Ведомости , РИА Новости
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