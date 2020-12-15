Следствие по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова располагает доказательствами того, что обвиняемый получил деньги от зарубежных спецслужб за передачу информации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях», — сказал источник.

По словам собеседника, Сафронов «видимо, осознал, что совершил преступное деяние», потому что он несколько раз говорил со следователями и родственниками о возможном досудебном соглашении.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.