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Москва

Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва 

RT на русском и ещё 12 1 час назад
Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
Фото: РИА Новости
Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек», — сказал он.

По его словам, в настоящее время проверяются помещения театра.
В сентябре сайт kp.ru. сообщал, что в Новосибирске эвакуировали персонал двух крупных торговых центров из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными.
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