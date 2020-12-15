Большой театр в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва 

Около 500 человек эвакуировали из Большого театра в Москве после сообщения об угрозе взрыва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
«Поступило сообщение с угрозой взрыва в Большом театре. Из здания вывели около 500 человек», — сказал он.
По его словам, в настоящее время проверяются помещения театра.
В сентябре сайт kp.ru. сообщал, что в Новосибирске эвакуировали персонал двух крупных торговых центров из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными.