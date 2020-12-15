Китаянка покончила с собой в Москве 

По данным газеты, тело девушки обнаружили 14 декабря на улице Островитянова, рядом с домом, где она жила. По предварительный версии, студентка покончила с собой.
Других деталей «МК» не привел.
Как писал «Рамблер», в октябре в Москве совершил самоубийство 19-летний студент МГИМО, не сдавший сессию.
Рядом с телом студента нашли предсмертную записку на 14 листах. По его словам, проблемы с учебой у него возникли из-за декана одного из факультетов.
СМИ писали, что погибший — правнук экс-президента Афганистана.