Китаянка покончила с собой в Москве 

По данным газеты, тело девушки обнаружили 14 декабря на улице Островитянова, рядом с домом, где она жила. По предварительный версии, студентка покончила с собой.

Других деталей «МК» не привел.

Как писал «Рамблер», в октябре в Москве совершил самоубийство 19-летний студент МГИМО , не сдавший сессию.

Рядом с телом студента нашли предсмертную записку на 14 листах. По его словам, проблемы с учебой у него возникли из-за декана одного из факультетов.

СМИ писали, что погибший — правнук экс-президента Афганистана.