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Китаянка покончила с собой в Москве 

Мария Иванова 1 час назад
Китаянка покончила с собой в Москве
Фото: ТАСС
В Москве нашли тело 21-летней студентки МГУ из Китая. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, тело девушки обнаружили 14 декабря на улице Островитянова, рядом с домом, где она жила. По предварительный версии, студентка покончила с собой.
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Других деталей «МК» не привел.
Как писал «Рамблер», в октябре в Москве совершил самоубийство 19-летний студент МГИМО, не сдавший сессию.
Рядом с телом студента нашли предсмертную записку на 14 листах. По его словам, проблемы с учебой у него возникли из-за декана одного из факультетов.
СМИ писали, что погибший — правнук экс-президента Афганистана.
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Происшествия , МГУ , МГИМО
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