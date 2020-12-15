Эксперт по делу МН17 привел доказательство невиновности РФ

Повреждение салонной перегородки свидетельствует о том, что малазийский «Боинг» не мог быть сбит в Донбассе из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом, как сообщает «Нью Информ», заявил технический эксперт Юрий Антипов.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Вчера Антипов выразил уверенность, что падение «Боинга» не было ошибкой рядовых людей, а было заранее организованной преступной акцией для достижения корыстных политических целей, а причастно к нему руководство Украины. Он обвинил украинские власти в фальсификации всех «телодвижений» с «Буком».
«Молниеносная реакция и длинный язык выдали организаторов преступления с головой», — уверен эксперт.
Он посоветовал адвокатам обвиняемых задать в суде вопрос, каким образом практически по всей длине заполочного пространства самолета возникла очень высокая температура, если, согласно официальной версии, лайнер не горел вплоть до столкновения с землей. Выходит, что падавшие с неба обломки были уже обгорелыми.
«Очень сильная температура была в запотолочном пространстве (выше багажных полок), и при этом был точечный разбрызг горящего вещества сверху вниз в пассажирский салон. Достаточно очевидно, что такое повреждение салонной перегородки не имеет никакого отношения к внешнему взрыву чего бы то ни было, в том числе и "Бука"», — отметил Антипов.