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Москва

Дело МН17: найдено доказательство невиновности РФ 

Артём Кульша 16 минут назад
Эксперт по делу МН17 привел доказательство невиновности РФ
Фото: Reuters
Повреждение салонной перегородки свидетельствует о том, что малазийский «Боинг» не мог быть сбит в Донбассе из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом, как сообщает «Нью Информ», заявил технический эксперт Юрий Антипов.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
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Вчера Антипов выразил уверенность, что падение «Боинга» не было ошибкой рядовых людей, а было заранее организованной преступной акцией для достижения корыстных политических целей, а причастно к нему руководство Украины. Он обвинил украинские власти в фальсификации всех «телодвижений» с «Буком».

«Молниеносная реакция и длинный язык выдали организаторов преступления с головой», — уверен эксперт.

Он посоветовал адвокатам обвиняемых задать в суде вопрос, каким образом практически по всей длине заполочного пространства самолета возникла очень высокая температура, если, согласно официальной версии, лайнер не горел вплоть до столкновения с землей. Выходит, что падавшие с неба обломки были уже обгорелыми.

«Очень сильная температура была в запотолочном пространстве (выше багажных полок), и при этом был точечный разбрызг горящего вещества сверху вниз в пассажирский салон. Достаточно очевидно, что такое повреждение салонной перегородки не имеет никакого отношения к внешнему взрыву чего бы то ни было, в том числе и "Бука"», — отметил Антипов.

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Происшествия , В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Юрий Антипов , Игорь Стрелков
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