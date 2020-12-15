Эксперт по делу МН17 привел доказательство невиновности РФ

Повреждение салонной перегородки свидетельствует о том, что малазийский «Боинг» не мог быть сбит в Донбассе из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом, как сообщает «Нью Информ», заявил технический эксперт Юрий Антипов

Вчера Антипов выразил уверенность, что падение «Боинга» не было ошибкой рядовых людей, а было заранее организованной преступной акцией для достижения корыстных политических целей, а причастно к нему руководство Украины. Он обвинил украинские власти в фальсификации всех «телодвижений» с «Буком».

«Молниеносная реакция и длинный язык выдали организаторов преступления с головой», — уверен эксперт.

Он посоветовал адвокатам обвиняемых задать в суде вопрос, каким образом практически по всей длине заполочного пространства самолета возникла очень высокая температура, если, согласно официальной версии, лайнер не горел вплоть до столкновения с землей. Выходит, что падавшие с неба обломки были уже обгорелыми.