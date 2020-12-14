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Москва

Приговор историку Соколову огласят 25 декабря 

Вечерняя Москва 1 час назад
Приговор историку Соколову огласят 25 декабря
Фото: Вечерняя Москва
Суд в Санкт-Петербурге огласит приговор историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко, 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Отмечается, что приговор огласят в 12:30 по московскому времени.
Ранее государственное обвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Соколова. Он, помимо убийства, обвиняется также по статье о приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В свою очередь защита Соколова попросила суд назначить ему наказание сроком не более восьми лет колонии. В частности, адвокат Сергей Лукьянов призвал суд учесть ряд смягчающих обстоятельств. Среди них — признание историка, содействие раскрытию преступления, наличие у него маленьких детей и хронических заболеваний, а также «аморальное» поведение самой погибшей.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.
11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.
28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.
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Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Сергей Лукьянов , Олег Соколов , ФСИН
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