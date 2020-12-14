Соколов в суде угрожал адвокату семьи Ещенко 

Петербургский историк Олег Соколов , которого судят за убийство аспирантки Анастасии Ещенко , в ходе судебного заседания 14 декабря выступил с угрожающей речью в отношении адвоката Александры Бакшеевой, представляющей потерпевшую сторону — семью Ещенко.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, после завершения выступлений гособвинителей и адвокатов Соколова судья предложила сторонам огласить свои реплики по поводу услышанного. Слова адвоката Бакшеевой вызвали приступ бешенства у подсудимого, который перешел на крик и обвинил Бакшееву в «оскорблении».

"Вы пользуетесь тем, что я нахожусь вот здесь, в этом «аквариуме» (на скамье подсудимых), а не на свободе, и не могу вам ответить так, как мог бы ответить!», — прокричал Соколов.

«Так, как вы «ответили» Анастасии Ещенко?», — переспросила Бакшеева.

В этот момент адвокаты Соколова жестами пытались успокоить подзащитного. А судья призвала его к порядку, напомнив, что Бакшеева является полноправным участником процесса, и подсудимый обязан проявлять уважение ко всем в суде.

«Если они меня не оскорбляют», — огрызнулся Соколов.

Судья потребовала от защиты Соколова объяснить подзащитному, как ему должно себя вести.

После этого Соколов выступил в суде с последним словом.