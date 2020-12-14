Соколов в суде угрожал адвокату семьи Ещенко 

Петербургский историк Олег Соколов, которого судят за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, в ходе судебного заседания 14 декабря выступил с угрожающей речью в отношении адвоката Александры Бакшеевой, представляющей потерпевшую сторону — семью Ещенко.
Как передает корреспондент ИА REGNUM, после завершения выступлений гособвинителей и адвокатов Соколова судья предложила сторонам огласить свои реплики по поводу услышанного. Слова адвоката Бакшеевой вызвали приступ бешенства у подсудимого, который перешел на крик и обвинил Бакшееву в «оскорблении».
"Вы пользуетесь тем, что я нахожусь вот здесь, в этом «аквариуме» (на скамье подсудимых), а не на свободе, и не могу вам ответить так, как мог бы ответить!», — прокричал Соколов.
«Так, как вы «ответили» Анастасии Ещенко?», — переспросила Бакшеева.
В этот момент адвокаты Соколова жестами пытались успокоить подзащитного. А судья призвала его к порядку, напомнив, что Бакшеева является полноправным участником процесса, и подсудимый обязан проявлять уважение ко всем в суде.
«Если они меня не оскорбляют», — огрызнулся Соколов.
Судья потребовала от защиты Соколова объяснить подзащитному, как ему должно себя вести.
После этого Соколов выступил в суде с последним словом.
«Суд удаляется для принятия решения. Приговор будет провозглашен 25 декабря в 12:30», — объявила судья.