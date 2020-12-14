В Москве нашли тело сестры скандальной осетинской блогерши 

В столичной квартире обнаружено тело Карины Джикаевой, сообщает «Комсомольская правда». Друга девушки забрали медики забрали оттуда с сильнейшим отравлением наркотиками.

Карина Джикаева — сестра блогерши Малики Джикаевой, которая известна пользователям Сети своими скандальными выходками. Поведение девушки считается выходящим за рамки позволенного на Кавказе: она устраивала бои в хиджабах, записывала видео со стрельбой из огнестрельного оружия и обливанием молоком, а также выкладывала провокационные эротические снимки.

Недавно Малику Джикаеву приговорили к трем годам лишения свободы за хранение наркотиков. Её родственники заявили, что уголовное преследование девушки — попытка отомстить ей за нестандартное поведение.

Несколько дней назад в столичную полицию заявили о смерти в 26-летней Карины Джикаевой в квартире в столичном районе Медведково. Правоохранители заявили, что следов насилия на теле девушки не нашли.

Позже стало известно, что Джикаева отмечала в квартире 30-летие своего друга по имени Абулмуслим. Жилье принадлежало знакомому мужчины, который обнаружил пару без сознания. Он попытался привести в чувство Джикаеву и вызвал «скорую помощь». Медики помочь девушке уже ничем не смогли. Она скончалась. Абулмуслима с сильнейшим наркотическим отравлением госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.

Причина смерти Джикаевой устанавливается. Правоохранители кроме результатов экспертизы также ждут, когда в себя придет Абулмуслим. Мужчину ждет допрос на тему приобретения наркотиков. Идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.