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В Москве нашли тело сестры скандальной осетинской блогерши 

Павел Тиунов 42 минуты назад
В Москве нашли тело сестры скандальной осетинской блогерши
Фото: Соцсети
В столичной квартире обнаружено тело Карины Джикаевой, сообщает «Комсомольская правда». Друга девушки забрали медики забрали оттуда с сильнейшим отравлением наркотиками.
Карина Джикаева — сестра блогерши Малики Джикаевой, которая известна пользователям Сети своими скандальными выходками. Поведение девушки считается выходящим за рамки позволенного на Кавказе: она устраивала бои в хиджабах, записывала видео со стрельбой из огнестрельного оружия и обливанием молоком, а также выкладывала провокационные эротические снимки.

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Недавно Малику Джикаеву приговорили к трем годам лишения свободы за хранение наркотиков. Её родственники заявили, что уголовное преследование девушки — попытка отомстить ей за нестандартное поведение.
Несколько дней назад в столичную полицию заявили о смерти в 26-летней Карины Джикаевой в квартире в столичном районе Медведково. Правоохранители заявили, что следов насилия на теле девушки не нашли.
Позже стало известно, что Джикаева отмечала в квартире 30-летие своего друга по имени Абулмуслим. Жилье принадлежало знакомому мужчины, который обнаружил пару без сознания. Он попытался привести в чувство Джикаеву и вызвал «скорую помощь». Медики помочь девушке уже ничем не смогли. Она скончалась. Абулмуслима с сильнейшим наркотическим отравлением госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации.
Причина смерти Джикаевой устанавливается. Правоохранители кроме результатов экспертизы также ждут, когда в себя придет Абулмуслим. Мужчину ждет допрос на тему приобретения наркотиков. Идет доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Комсомольская правда
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