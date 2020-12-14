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Москва

Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
Народный артист РФ, диктор Евгений Хорошевцев в воскресенье умер от последствий коронавируса. По предварительным данным, последствиями коронавируса у Хорошевцева стала сердечная недостаточность.
Евгений Хорошевцев — российский актер, телеведущий, диктор, народный артист России. Родился 23 июля 1944 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИС по специальности "режиссер эстрады и массовых представлений". С 1968 года — режиссер Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации вместе с Юрием Левитаном. С 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента РФ, с 2006 года — ведущий парадов Победы, международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Происшествия , Видео , Евгений Хорошевцев , Юрий Левитан
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