Тигр напал на дрессировщика во время представления в Китае

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.

Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.

По данным издания, дрессировщик не получил смертельно опасных ран, так как животному еще в раннем возрасте удалили зубы. Мужчину обследовали в больнице и вскоре отпустили.