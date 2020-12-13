Массовая драка произошла в центре Москвы

"Вечером 12 декабря в полицию поступило сообщение о массовой драке возле "Макдоналдса" на улице Фридриха Энгельса, дом 7/21. К моменту прибытия полицейских группа молодых людей разбежались. При этом по камерам наружного видеонаблюдения удалось установить, что в ходе конфликта подрались не менее десяти человек", — сказал собеседник агентства.