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Москва

Массовая драка с участием десяти человек произошла возле «Макдоналдса» в центре Москвы 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Массовая драка произошла в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Не менее десяти человек устроили массовую драку возле "Макдоналдса" в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 12 декабря в полицию поступило сообщение о массовой драке возле "Макдоналдса" на улице Фридриха Энгельса, дом 7/21. К моменту прибытия полицейских группа молодых людей разбежались. При этом по камерам наружного видеонаблюдения удалось установить, что в ходе конфликта подрались не менее десяти человек", — сказал собеседник агентства.

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По данным источника, госпитализированных после происшествия нет. Заявлений в полицию не поступало. Начата проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , McDonald's , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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