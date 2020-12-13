Пассажир упал под поезд на станции московского метро

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Движение поездов временно приостановлено на Замоскворецкой линии на участке "Речной вокзал" — "Белорусская" московского метро из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке "Речной вокзал" — "Белорусская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.

О состоянии упавшего на рельсы не сообщается.