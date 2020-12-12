В массовой драке в Бийске пострадали множество человек

Бийске произошла массовая подростковая драка «модников» и «гопников». Множество раненых, тяжело пострадал 15-летний парень, его отправили в реанимацию. Видео конфликта попало в Сеть, сообщает издание «Бийский рабочий».

По его данным, подростки устроили побоище возле местного ТЦ «Ривьера». Вероятно, оно было анонсировано в соцсетях, поскольку помимо участников драки прибыло огромное количество «зрителей» школьного возраста. Сообщается, что причиной конфликта якобы стала шапка с надписью Puma», одежда одного из участников драки и требования «ответить за шмот».

Очевидцы говорят, что были сильно избиты ученики школы №17. Один в тяжелом состоянии — ему отбили почки, есть травмы головы, сломан нос. Посетители «Ривьеры» рассказали, что массовая драка — итог равнодушия взрослых, которые видели, что затевается массовый конфликт, но не вызвали полицию. Есть вопросы и к службе безопасности торгового центра. После драки «победители» «бегали по „Ривьере“ и хвастались победой», отмечали ее в фуд-корте.

Полиция проводит проверку. Журналисты считают, что городские и республиканские власти упустили контроль над ситуацией.

«На нашей памяти такого массового схода подростков Бийск не припомнит, по крайней мере, за последние несколько лет», — пишут они.

В соцсетях многие отмечают, что благодаря сверхопеке государства подростки в последнее время получили множество прав, и решили, что не имеют никаких обязанностей.

«Сейчас сделать замечание подростку, как это было раньше, фактически не реально — многие просто боятся связываться, а те чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность», — пишет «Бийский рабочий»

«Как шакалы. Родители, куда вы смотрите, чем ваши дети в свободное время занимаются? Или что они такие крутые раз толпой могут на одного кидаться? Если ваше ненаглядное чадо, покалечит другого или не дай бог убьёт? Что вы делать будете?» — звучат комментарии в соцсетях.