Прокуратура рассказала о погибшем вместе с дочерью москвиче 

Появились подробности о семье мужчины, выбросившегося из окна с пятилетней дочерью на проспекте Мира в Москве

Столичная прокуратура сообщила, что на место происшествия выезжал и.о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров

Ему стало известно, что в момент трагедии в квартире также находилась жена погибшего с другой малолетней дочерью.

«По предварительной информации оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности», — сказано в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что тела мужчины и пятилетней девочки нашли возле жилого дома. У обоих медэксперты обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.

По данным СМИ, драма разыгралась около четырех утра. Женщина смотрела телевизор и прибежала на крики в соседнюю комнату, но опоздала. Мужчина с ребенком выпрыгнул из окна. Оба скончались до приезда скорой помощи. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.