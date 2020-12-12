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Москва

Прокуратура рассказала о погибшем вместе с дочерью москвиче 

Майк Габриелян 1 час назад
Появились подробности о семье мужчины, выбросившегося из окна с пятилетней дочерью на проспекте Мира в Москве.
Столичная прокуратура сообщила, что на место происшествия выезжал и.о. первого заместителя прокурора Северо-Восточного административного округа Андрей Димитров.
Мужчина с ребенком выбросился из окна многоэтажки в Москве
Ему стало известно, что в момент трагедии в квартире также находилась жена погибшего с другой малолетней дочерью.

«По предварительной информации оба родителя не работали, семья испытывала материальные трудности», — сказано в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что тела мужчины и пятилетней девочки нашли возле жилого дома. У обоих медэксперты обнаружили травмы, характерные для падения с высоты.
По данным СМИ, драма разыгралась около четырех утра. Женщина смотрела телевизор и прибежала на крики в соседнюю комнату, но опоздала. Мужчина с ребенком выпрыгнул из окна. Оба скончались до приезда скорой помощи. Было возбуждено дело об убийстве малолетнего ребенка.
Супруга рассказала, что муж наблюдался у психиатра, но не стоял на учете. Недавно ему выписали сильнодействующие успокоительные.
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Происшествия , Видео , Андрей Димитров , Генпрокуратура РФ
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