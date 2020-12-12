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Суд отпустил домой мать «девочки из шкафа» 

Майк Габриелян 54 минуты назад
Суд отпустил домой мать «девочки из шкафа»
Фото: РИА Новости
На Урале суд выпустил из психиатрической больницы 37-летнюю Юлию Зыкову — мать «девочки из шкафа». Следователи просили для нее домашний арест, но суд Краснотурьинска выбрал более мягкую меру пресечения — запрет на определенные действия. Об этом сообщает «КП».
Зыкова находилась в психиатрическом стационаре в Волчанске (пригороде Краснотурьинска), где ее проверяли на вменяемость. Экспертиза пока не закончилась.

«Юлия сейчас с нами. О тех событиях мы ее не спрашиваем, говорить о них не можем, так как идет следствие», — рассказала мать женщины.

По её словам, семья попытается оформить опекунство на Полину.
Стало известно состояние жившей в шкафу девочки
Осенью российскую общественность потрясла история «девочка из шкафа». Жительница Карпинска Юлия Зыкова едва не уморила грудную дочь Полину: она полгода прятала девочку в шкафу и давала ей только воду. Девочке удалось выжить благодаря старшему брату, который тайком подкармливал сестренку.
Сейчас девочка проходит лечение, угрозы её жизни нет.
Соседи и родные говорят, что Юлия раньше была абсолютно нормальной и заботливой матерью. Сдвиг в психике мог произойти из-за бывшего мужа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мать «девочки из шкафа» избивал и насиловал муж.
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Комментарии 1
Происшествия , Юлия Зыкова
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