Наблюдался у психиатра: подробности трагедии в Москве 

Появились подробности инцидента в Москве , где мужчина выбросился из окна вместе с пятилетней дочерью.

Драма разыгралась около четырех утра. В квартире в тот момент находились жена и ее старшая дочь, Лиана. Женщина смотрела телевизор и прибежала на крики Лианы в соседнюю комнату, но опоздала. Мужчина с ребенком выпрыгнул из окна. Оба скончались до приезда скорой помощи.

Известно, что самоубийцу зовут Юрий Жемчужный, передаёт телеграм-канал 112.

Его супруга Сюзанна рассказала, что он был безработным, наблюдался у психиатра, но при этом не состоял на учете. Недавно ему выписали сильнодействующие успокоительные.