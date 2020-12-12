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Наблюдался у психиатра: подробности трагедии в Москве 

Майк Габриелян 20 минут назад
Появились подробности инцидента в Москве, где мужчина выбросился из окна вместе с пятилетней дочерью.
Драма разыгралась около четырех утра. В квартире в тот момент находились жена и ее старшая дочь, Лиана. Женщина смотрела телевизор и прибежала на крики Лианы в соседнюю комнату, но опоздала. Мужчина с ребенком выпрыгнул из окна. Оба скончались до приезда скорой помощи.
Мужчина с ребенком выбросился из окна многоэтажки в Москве
Известно, что самоубийцу зовут Юрий Жемчужный, передаёт телеграм-канал 112.
Его супруга Сюзанна рассказала, что он был безработным, наблюдался у психиатра, но при этом не состоял на учете. Недавно ему выписали сильнодействующие успокоительные.
Ранее «Рамблер» сообщал, что тело мужчины и пятилетнего ребенка нашли возле жилого дома на проспекте Мира.
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