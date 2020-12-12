Мужчина с ребенком выбросился из окна многоэтажки в Москве

"По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Проспект мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребёнка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.