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Москва

На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка 

РИА Новости 9 минут назад
Мужчина с ребенком выбросился из окна многоэтажки в Москве
Фото: depositphotos.com
Тело мужчины и 5-летнего ребенка найдены вблизи жилого дома на Проспекте Мира в столице, следователи завели дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 12 декабря 2020 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Проспект мира в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и малолетнего ребёнка 2015 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — заявила Иванова.

Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего ребёнка".
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