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Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Беринговым морем 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
Фото: РИА Новости
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в пятницу в воздух в связи с приближением к границе России над Беринговым морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).
По данным военных, 11 декабря российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Берингова моря цель, приближающуюся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его", — сообщили в НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота иностранного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчеркивается в сообщении.

Нарушения госграницы России самолетом США не допущено.
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Происшествия , США
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