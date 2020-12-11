Автомобиль подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Краснодарском крае обнаружен. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Ранее средства массовой информации сообщили, что 32-летний Акшин Гусейнов убил свою сожительницу Викторию Макарову. Он записал на фоне ее трупа видеообращение, в котором назвал причиной убийства измены с ее стороны и решение бросить его. Также мужчина сообщил о намерении покончить с собой. После этого он убил девятилетнего брата Макаровой и распространил свое обращение через интернет.

ТК Mash

По данным «Мэша», сотрудники полиции обнаружили машину Гусейнова на пляже в Джубге, но пока не его самого. В настоящее время следователи осматривают авто и разыскивают подозреваемого.

Ранее СМИ сообщили, что в районе остановки «Ай-Даниль» на Ялтинской трассе в Ялте водитель микроавтобуса в ходе ссоры с женой заблокировал двери и поджог канистру с бензином. Женщина через окно на ходу выпрыгнула из горящей машины. Она получила ожоги и травмы. Ее муж остался внутри автомобиля и погиб.