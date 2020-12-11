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Москва

Найдено авто убийцы девушки в Краснодарском крае 

Артём Кульша 54 минуты назад
Автомобиль подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Краснодарском крае обнаружен. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Ранее средства массовой информации сообщили, что 32-летний Акшин Гусейнов убил свою сожительницу Викторию Макарову. Он записал на фоне ее трупа видеообращение, в котором назвал причиной убийства измены с ее стороны и решение бросить его. Также мужчина сообщил о намерении покончить с собой. После этого он убил девятилетнего брата Макаровой и распространил свое обращение через интернет.
ТК Mash
По данным «Мэша», сотрудники полиции обнаружили машину Гусейнова на пляже в Джубге, но пока не его самого. В настоящее время следователи осматривают авто и разыскивают подозреваемого.
Ранее СМИ сообщили, что в районе остановки «Ай-Даниль» на Ялтинской трассе в Ялте водитель микроавтобуса в ходе ссоры с женой заблокировал двери и поджог канистру с бензином. Женщина через окно на ходу выпрыгнула из горящей машины. Она получила ожоги и травмы. Ее муж остался внутри автомобиля и погиб.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева сообщила своему мужу Дмитрию о намерении развестись, а тот отвез ее в лес и несколько раз ударил топором по запястьям. Мужчина был посажен за это в тюрьму на 14 лет. Врачам удалось восстановить Грачевой одну из руку, а вторую ей заменил протез.
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Происшествия , Видео , Маргарита Грачева
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