Полковник купил яхты с денег на поставку компьютеров МВД

По его словам, фигурант дела «не остался внакладе» после приемки непригодного оборудования. Он купил недвижимость на похищенные средства. Для возмещения ущерба наложены обеспечительные меры на два дома с земельными участками в Подмосковье, три квартиры в Москве, два гаража, три внедорожника, полмиллиона долларов и пару яхт в Севастополе.

По версии следствия, создатель и гендиректор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко вместе с Александровым организовали особо крупное мошенничество. В 2016 и 2018 годах компания Опанасенко заключила с МВД два госконтракта, в рамках которых «Т-Платформы» обязалась обеспечить полицию компьютерами с процессором «Байкал-Т1». На них должен был проходить прием теоретических экзаменов во время процесса получения водительских удостоверений. Сумма сделки — 357 миллионов рублей. Вместо этого комплектующие техники закупили на китайских фабриках и собрали из них компьютеры, которые оказалось невозможно использовать по назначению.