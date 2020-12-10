СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Москве

«В квартире жилого дома по ул. Кулакова в Москве произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1964 года рождения, проживающих в квартире. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка», — рассказала Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте пожара.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что два человека погибли при пожаре в квартире на 10 этаже дома по адресу: ул. Кулакова, д. 25, корп. 1. Площадь пожара составила 30 кв. м, горели личные вещи и мебель. Пожар был ликвидирован в 18:17.