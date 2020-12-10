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Москва

СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в квартире на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 7 1 час назад
СК начал проверку после гибели людей при пожаре в Москве
Фото: РИА Новости
Следствие начало проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Строгино, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома по ул. Кулакова в Москве произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1964 года рождения, проживающих в квартире. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка», — рассказала Иванова.

В настоящее время следователи работают на месте пожара.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что два человека погибли при пожаре в квартире на 10 этаже дома по адресу: ул. Кулакова, д. 25, корп. 1. Площадь пожара составила 30 кв. м, горели личные вещи и мебель. Пожар был ликвидирован в 18:17.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , АГН "Москва" , Москва
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