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Москва

Готовивший теракт в школе подросток попал на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
В Туле сотрудники ФСБ задержали подростка с ружьем, который готовил теракт в одной из школ города. В квартире у подозреваемого провели обыск и нашли охотничье ружье и сборник статей о подобных терактах на компьютере школьника. Теперь следователям предстоит выяснить мотивы готовившего теракт школьника. Пока возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, но решается вопрос о возбуждении дела о планировании нападения. Других деталей этого дела на данный момент нет.
Ранее теракт со стрельбой в учебном заведении был организован в 2019-ом году в городе Благовещенск. Тогда погиб 19-летний студент.
Происшествия , Видео , ФСБ
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