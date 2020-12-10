Готовивший теракт в школе подросток попал на видео 

В Туле сотрудники ФСБ задержали подростка с ружьем, который готовил теракт в одной из школ города. В квартире у подозреваемого провели обыск и нашли охотничье ружье и сборник статей о подобных терактах на компьютере школьника. Теперь следователям предстоит выяснить мотивы готовившего теракт школьника. Пока возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, но решается вопрос о возбуждении дела о планировании нападения. Других деталей этого дела на данный момент нет.

Ранее теракт со стрельбой в учебном заведении был организован в 2019-ом году в городе Благовещенск. Тогда погиб 19-летний студент.