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На Байкале произошло землетрясение 

ТАСС и ещё 18 14 минут назад
На Байкале произошло второе землетрясение
Фото: РИА Новости
Еще одно землетрясение произошло в четверг на Байкале, в Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов.
По данным с сайта ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.
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Происшествия , Землетрясение , Иркутск , Иркутская Область , Монголия , Республика Бурятия , Турция , Улан-Удэ
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