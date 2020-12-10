На Байкале произошло второе землетрясение

Еще одно землетрясение произошло в четверг на Байкале, в Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Это второе за день сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области. Первое произошло рано утром, эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия, сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 баллов, в Иркутске ощущались 5-6 баллов.

По данным с сайта ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.