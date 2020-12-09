Участник «Давай поженимся» насиловал детей 

Участник шоу «Давай поженимся» признан виновным в педофилии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В 2019 году в Санкт-Петербурге родители нескольких девочек 7-12 лет заявили в полицию о том, что 42-летний мужчина, сосед, фотографировал их детей в обнаженном виде. Он был задержан и арестован. По версии следствия, обвиняемый сладостями заманивал детей к себе домой, снимал их обнаженными, совершал различные манипуляции интимного характера, в том числе, возможно, половой акт. Он не признал вину.

Сегодня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Красногвардейский районный суд признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

«В эфир "Давай поженимся" жених приходил в 2018 году (в сентябре). Вероятно, уже тогда мужчина мог развращать девочек. Неизвестно, действительно ли он хотел найти себе пару на шоу, но устроить личную жизнь у петербуржца так и не получилось», — сообщает «Комсомольская правда».

В ноябре, как сообщал «Рамблер», на лестничной площадке подъезда одного из многоквартирных домов в Уфе 22-летний мужчина без определенного места жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика младше 14 лет, отнял у него смартфон и деньги и скрылся. Некоторое время спустя полицейские задержали подозреваемого и возбудили в его отношении уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».