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Москва

Приезжий чуть не зарезал кассиршу «Пятерочки» 

Артём Кульша 32 минуты назад
Приезжий чуть не зарезал кассиршу «Пятерочки»
Фото: ТАСС
Житель Москвы совершил вооруженное ограбление магазина сети «Пятерочка». Об этом сообщает РЕН ТВ.
30 ноября вооруженный ножом неизвестный мужчина ограбил одну из «Пятерочек» на проспекте Мира. Вчера он был задержан, оказавшись 28-летним уроженцем Кабардино-Балкарии. Сегодня в распоряжение РЕН ТВ попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент ограбления. На ней видно, как мужчина, угрожая ножом, отталкивает женщину-кассира, берет деньги из кассового аппарата и убегает.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», на лестничной площадке подъезда одного из многоквартирных домов в Уфе 22-летний мужчина без определенного места жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика младше 14 лет, отнял у него смартфон и деньги и скрылся. Некоторое время спустя полицейские задержали подозреваемого и возбудили в его отношении уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».
В октябре водитель такси, 35-летний ранее судимый житель Уфы, напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан и обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Изнасилование», «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Похищение у гражданина паспорта».
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Происшествия , РЕН ТВ
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