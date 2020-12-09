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Москва

Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Пираты атаковали судно, следовавшее из Норвегии в Нигерию. В Гвинейском заливе на корабль попытались напасть морские разбойники. На опубликованном Telegram-каналом BAZA видео запечатлена перестрелка охранников с бандитами, которые преследовали судно. К счастью, нанятая охрана помогла отбиться от нападения, пираты отстали.
Ранее сообщалось, что пираты напали на танкер, шедший в Гвинейском заливе под флагом Мальты. Корабль для транспортировки химикатов New Ranger был атакован в субботу утром. По некоторым сведениям, захватчики все еще находятся на его борту.
Происшествия , Видео , В мире
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