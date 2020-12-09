Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом

Двое мужчин спасли людей из пожара и помогли тушить возгорание в доме под Петербургом

городе Всеволожске эмигранты из Таджикистана заметили пламя в квартире на 12-м этаже жилого здания и тут же ринулись на помощь. Мужчины не только помогали жильцам покинуть помещение, но, не дожидаясь приезда МЧС , пытались ликвидировать огонь. Они поливали горящую квартиру водой, пока к месту ЧП не прибыли пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы был пожар в знаменитой сталинской высотке. В жилом здании на Котельнической набережной возникло возгорание в мусорокамере. Пожар был потушен.