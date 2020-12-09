Аферист с сайта знакомств обманул москвичку на 9 млн

Полиция задержала мужчину, который втерся в доверие к пожилой москвичке с помощью сайта знакомств и, придя в гости, украл драгоценности стоимостью 9 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полицию обратилась 70-летняя москвичка, которая сообщила, что ее знакомый похитил ее украшения и деньги.

"Материальный ущерб составил 9 млн рублей. Оперативники выяснили, что летом этого года пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в сети Интернет. Там она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. После длительной переписки женщина пригласила его в гости. Он несколько раз приходил в ее квартиру на улице Маршала Тухачевского и во время одной из встреч спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что из квартиры пропали ее драгоценности и 100 тысяч рублей", — рассказала Волк.

Полиция задержала мужчину в городе Волжске в Марий Эл, как оказалось, он известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Сотрудники нашли часть похищенных драгоценностей у него дома. Он доставлен в Москву для следственных действий. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.