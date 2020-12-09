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Москва

Аферист с сайта знакомств похитил у пожилой москвички драгоценности на 9 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Аферист с сайта знакомств обманул москвичку на 9 млн
Фото: РИА Новости
Полиция задержала мужчину, который втерся в доверие к пожилой москвичке с помощью сайта знакомств и, придя в гости, украл драгоценности стоимостью 9 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию обратилась 70-летняя москвичка, которая сообщила, что ее знакомый похитил ее украшения и деньги.

"Материальный ущерб составил 9 млн рублей. Оперативники выяснили, что летом этого года пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в сети Интернет. Там она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. После длительной переписки женщина пригласила его в гости. Он несколько раз приходил в ее квартиру на улице Маршала Тухачевского и во время одной из встреч спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что из квартиры пропали ее драгоценности и 100 тысяч рублей", — рассказала Волк.

Полиция задержала мужчину в городе Волжске в Марий Эл, как оказалось, он известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Сотрудники нашли часть похищенных драгоценностей у него дома. Он доставлен в Москву для следственных действий. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что мужчина подарил потерпевшей игрушку, в которую была встроена скрытая камера. С помощью нее он узнал, где пенсионерка держит ценности.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Волжск , Москва , Республика Марий Эл
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