Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Иран отказался выплачивать Украине компенсации за сбитый Boeing-737 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Украине отказали в компенсации за сбитый Boeing-737
Фото: Reuters
Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», сбитого в январе близ Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Громадське».
По его словам, правительство Ирана отказалось закладывать в бюджет на следующий год 200 миллионов евро для компенсаций. Средства на это хотели выделить из фонда национального развития.
В России назвали истинную причину крушения Boeing в Иране
Енин отметил, что о размере компенсаций переговоры с иранской стороной пока не начинались. В то же время позиция Украины исходит из того, что это должно в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от степени сотрудничества Ирана для обеспечения объективного расследования.
Ранее глава Центрального страхования Ирана Голамреза Солеймани заявил, что украинский Boeing-737 был застрахован европейскими компаниями, следовательно, они и должны выплачивать компенсацию. Вместе с тем официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен на выплату компенсаций.
8 января Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Последние новости
Команды ушли с поля в матче Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи Команды ушли с поля в матче Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи Иммунолог сравнил российскую и иностранную вакцины от коронавируса Иммунолог сравнил российскую и иностранную вакцины от коронавируса Умер последний министр обороны СССР Умер последний министр обороны СССР
Комментарии
Происшествия , Евгений Енин , Аббас Мусави , Boeing , Иран , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
01:18
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
Армия
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
01:18
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
Армия
Видео подробностей неизвестной болезни из Индии
01:00
Видео подробностей неизвестной болезни из Индии
Происшествия
Жених-педофил из «Давай поженимся» попал на видео
01:27
Жених-педофил из «Давай поженимся» попал на видео
Происшествия
Видео дебоша антимасочника на борту самолета
01:19
Видео дебоша антимасочника на борту самолета
Происшествия
Чиновник застрелил женщину и попал на видео
01:10
Чиновник застрелил женщину и попал на видео
Происшествия
Видео с подпольным общепитом в Санкт-Петербурге
02:30
Видео с подпольным общепитом в Санкт-Петербурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть