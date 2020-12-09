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Во Французских Альпах рухнул вертолет с шестью людьми на борту 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Во Французских Альпах рухнул вертолет
Фото: uenter Fischer imageBROKER.com Globallookpress
Инцидент произошел на высоте 1800 метров.
На востоке Франции в области Альпийских гор рухнул вертолет с шестью людьми на борту. Инцидент произошел 8 декабря вечером в департаменте Савойя.
Транспортное средство разбилось на высоте 1800 метров. Соответствующую информацию сообщило Agence France-Presse со ссылкой на префектуру области.
Ранее следовавший из Вологды в Великий Устюг вертолет врезался в линию электропередачи и упал в реку в районе Вологодской области, оставив без света три близлежащих поселка.
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Происшествия , France-Presse , Великий Устюг , Вологда , Вологодская Область , Франция
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