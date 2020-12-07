В Сети появилась видеозапись массовой драки киргизов и дагестанцев, которая произошла на улице Дмитрия Ульянова в Москве . Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».

На кадрах видно, что несколько мужчин дерутся прямо на проезжей части. При этом за кадром слышен крик: «Прекратите! Вы что творите?!», а также тихие голоса и смех.

«В Москве подрались киргизы с дагестанцами. Схватка произошла на дороге, возле «KFC» по улице Дмитрия Ульянова», — пишет канал.

По данным «Плохие новости 18+», причиной конфликта стало то, что дагестанец отказался оплачивать проезд в такси, водителем которого был киргиз. При этом драку разняли, и обошлось без серьезных травм.

«Рамблер» писал, что в апреле курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.