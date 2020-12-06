Семьи жертв крушения SSJ обратились в суд Парижа

Близкие 15 погибших пассажиров обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа (Tribunal Judiciaire de Paris).

Как пишет «Коммерсантъ», ответчиками выступают семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолёта, а также «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна. Как считают представители истцов, Superjet 100 не соответствовал нормам лётной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полёта, не смог успешно произвести аварийную посадку.

Межгосударственный авиационный комитет своих выводов о причинах трагедии ещё не опубликовал, а в суде подмосковных Химок уже идёт процесс над пилотом Superjet 100, которого СКР обвинил в неправильных действиях в нештатной ситуации, пишет издание.

Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок на борту. Во время посадки лайнер получил повреждения, начался пожар, самолёт частично разрушился и сгорел. По данным СКР, из находившихся на его борту 78 человек погиб 41; выжили 37, 10 из них были госпитализированы.