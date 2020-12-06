Группа подростков жестоко избила женщину из-за авто 

Новосибирске задержали группу подростков, избивших 43-летнюю женщину-таксиста. В интернете появился ролик с жестокой расправой над лежащей жертвой, которую бьют ногами.

Инцидент произошел ночью 4 декабря. Молодые изверги напали на 43-летнюю женщину, приехавшую за рулем своего такси к ночному киоску. Они жестоко избили женщину, а после угнали её машину, затащив жертву в салон. Видевшая все это продавщица киоска вызвала полицию.

«По словам продавца, женщину избили, нанеся множество ударов по лицу и телу, после чего она в испуганном состоянии вместе со злоумышленниками села в свой автомобиль, который скрылся в неизвестном направлении», — сообщает полиция.

Угнанный автомобиль по ориентировке заметили сотрудники ГИБДД на улице Твардовского. Он не остановился и попытался сбежать от полиции. В ходе преследования водитель угнанного автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину в районе дома 40 по улице Пихтовой и был вынужден остановиться.

В салоне находились четверо молодых людей и владелица иномарки. Потерпевшей оказали необходимую помощь.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции № 9, где была установлена их личность. Это четверо новосибирцев в возрасте от 15 до 23 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

СК возбудил уголовное дело против подростков, сейчас они в СИЗО

Произошедшее крайне возмутило горожан. Они пишут в комментариях, что за беспредел малолеткам придется ответить и по уголовному закону, и по воровским «понятиям»:

«Ну ничего, на зоне как узнают, что они за избиение беззащитной женщины сели, сразу у этих подростков интересная сексуальная жизнь начнется».

«С родителей спросить также следует. Почему малолетки шляются пьяные ночью по городу? 15 лет и такое вытворяют…»

Кроме того, пользователи пишут, что это не первая история с бандами малолеток, нападающими на людей:

«Надо наказать подонков, чтобы на всю жизнь запомнили. И проверить их на причастность к избиениям мужчин на Писарева и в Октябрьском районе».

Случай в Октябрьском районе произошел утром 12 ноября. Как сообщает НГС , на улице Виталия Потылицына пятеро молодых нелюдей напали на мужчину. Утром он вышел из дома завести и прогреть машину. Со спины на него набросились пятеро и принялись избивать, повалив на землю. Подонки 16–18 лет били жертву ногами.

«Он спросил: «Вы что делаете? Вам что от меня надо?» Они говорят: «Деньги давай, 5 тысяч!», — рассказала жена.